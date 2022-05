L'esperienza al Queen's Park Rangers non rappresenta un rimpianto per Julio Cesar. L'ex portiere dell'Inter, intervistato dal sito SportBible, a domanda precisa sulla sua avventura non indimenticabile con gli Hoops ha replicato: "Un rammarico? Non credo perché la Premier League è il miglior campionato del mondo. Penso che ogni calciatore debba avere questa opportunità per giocare in Premier League. L'atmosfera, gli stadi, i tifosi. È il campionato perfetto. Quando ho deciso di passare al QPR, finanziariamente è stato fantastico per me, devo essere onesto. Non avevo altre offerte perché in quel momento prendevo un buon stipendio dall'Inter e nessuno voleva darmi quello che ricevevo. Quando sono arrivato al QPR per questo progetto, c'erano altri grandi nomi all'interno del club e ho accettato, perché ho capito che il mio tempo all'Inter era finito. Mi sono divertito molto perché quando ho deciso di trasferirmi al QPR ho pensato che avrei fatto bene nella mia prima stagione e forse con il mio nome uno dei club più grandi mi avrebbe ingaggiato”.