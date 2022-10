Simone Inzaghi è stato inserito dalla celebre rivista FourFourTwo tra i 50 migliori allenatori al mondo. Il tecnico dell'Inter è stato accreditato della 40esima posizione complessiva con la seguente posizione: "Nel 2020, Inzaghi ha riportato la Lazio in Champions League per la prima volta dal 2007/08, portandola fino alla fase a eliminazione diretta. Quella stagione - si legge - gli è valsa la chiamata dell'Inter dopo Antonio Conte. Ok, la difesa dello Scudetto non è andata così bene ma Inzaghi gode ancora di buona considerazione. La scorsa stagione ha permesso all'Inter di superare i gironi di Champions e questo a Conte non era mai riuscito. Quest'anno può ripetere l'impresa in quello che è considerato il girone della morte. Da qualcuno è etichettato, con accezione negativa, come troppo cauto, ma visti gli ultimi 18 mesi la sua calma è la benvenuta".