C'è anche il rapporto con Steven Zhang tra i temi affrontati in conferenza stampa Simone Inzaghi alla vigilia del derby contro il Milan che potrebbe anche consegnare lo scudetto all'Inter in caso di vittoria. Le parole del tecnico nerazzurro arrivano dopo quelle rilasciate in mattinata dal presidente ai microfoni di Sky Sport (RILEGGI QUI) in cui arrivava la conferma anche per la prossima stagione: "Ho ascoltato il presidente, le parole mi hanno fatto molto piacere ma non sono una sorpresa", esordisce Inzaghi.

"C'è un grande rapporto, posso solo ringraziarlo per come si è sempre comportato, soprattutto nei momenti meno splendidi - ricorda l'allenatore piacentino -. Sono contento che sia uno dei presidenti più vincenti della storia dell'Inter. Per quel che riguarda la mia permanenza abbiamo un unico pensiero. Ci sarà tempo e modo sapendo che io qui sto molto bene. Ho una dirigenza e delle persone molto competenti alle spalle".

