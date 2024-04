In collegamento da Shangahi, Steven Zhang, presente sul circuito di Formula 1 per l'imminente GP cinese, ha rilasciato un'importante intervista ai microfoni dei colleghi di SkySport.

Lei è un grande appassionato di Formula 1: qual è l'emozione di essere qui?

"Siamo tutti contenti che la F1 sia tornata in Cina, è un evento importantissimo. Qui c'è tanta energia e tanta cultura".

Ma c'è un altro grande evento che attende domani, il derby di Milano...

"Devo dire che quest'anno sono molto fiero di tutti i membri della squadra e come presidente non potrei essere più soddisfatto. Sappiamo cosa vogliamo, la mentalità vincente non è mai stata così alta".

Sappiamo che è in arrivo un nuovo partner, ma continuano anche le voci per una possibile cessione del club: cosa ci può dire?

"Credo che, negli ultimi 7 anni, ogni giorno ci sono state voci. Ma il fatto che siamo vicini al settimo trofeo, la seconda stella per il club, è qualcosa che aggiunge tanto al lascito dell'Inter. Posso dire che continueremo a lottare e a vincere. Nessuna di queste voci è vera. Finché sarò il presidente, continueremo a puntare al massimo".

Cosa ci può dire sul futuro di Lautaro e Inzaghi?

"Lautaro l'abbiamo visto crescere, è diventato un vincente. E per me Inzaghi, come ho già detto, è un dono. Poter lavorare con un allenatore come Inzaghi, da presidente, dà calma e fiducia, Nessun dubbio: continueremo insieme".

