"L'obiettivo è rivivere le notti vissute la scorsa stagione, sappiamo il percorso che abbiamo fatto, quindi dobbiamo tenerle a mente". Così Simone Inzaghi, parlando a Sky Sport, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Real Sociedad.

"Domani si ricomincia contro un avversario di assoluto valore - aggiunge il tecnico nerazzurro -. L'entusiasmo del derby può incidere tantissimo veniamo da un ottimo periodo. La Real è una squadra di valore, lo abbiamo visto anche contro il Madrid, dovremo essere organizzati".

Giocherà Asllani per l'infortunato Calhanoglu?

"Assolutamente sì, fiducia ad Asllani. E' un giocatore importante, ce lo siamo tenuti stretto perché lo volevano tante squadre in estate. Calhanoglu non sarà della partita così come Cuadrado, Agoume e Sensi".