Intervistato da Mediaset Infinity, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi analizza così il match vinto oggi sul campo del Viktoria Plzen: "Era importante vincere, la squadra è stata brava e concentrata. A Plzen non è mai stato facile per nessuno, è un campo complicato ma abbiamo reso semplice una partita complicata. Vittoria con turnover? Non parlerei di turnover. Abbiamo 3 partite in 6 giorni e ho bisogno di tutti. Tutti devono essere coinvolti, l'importante è che rispondano così".