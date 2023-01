Successo di misura per l’Inter che piega l’Atalanta e accede alle semifinali di Coppa Italia. Ai microfoni di Inter TV è il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a commentare la sfida di San Siro: "Abbiamo fatto una grande gara dal 1’ al 95’, di organizzazione, aggressività, molto molto bene. Sono molto soddisfatto per la semifinale, ma soprattutto per come ho visto la squadra in campo".

L’Atalanta non perdeva proprio dalla sfida contro l’Inter. Ora c’è il derby.

"Sappiamo cosa ci aspetta domenica, chiaramente avevamo questa partita prima e l’abbiamo fatta nel migliore dei modi. Ora dobbiamo ricaricarci per affrontare il derby al meglio delle nostre possibilità".