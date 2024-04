Simone Inzaghi si presenta a DAZN per commentare Udinese-Inter 1-2, cominciando con il salutare Nicolas Viola, ospite in collegamento: "Complimenti per il gol di ieri", le parole del tecnico nerazzurro, in riferimento alla rete segnata dal centrocampista contro l'Atalanta.

Che cosa ha letto facendo quei cambi?

"Volevo cambiare il sistema di gioco mettendo Sanchez dietro le due punte. Ho ottimi giocatori che danno sempre tutto, vincere 26 partite su 31 è difficile se tutti non vanno nella stessa direzione. Non guardiamo tabelle e classifiche, ragioniamo di partita in partita. Domenica c'è il Cagliari che ci creerà delle difficoltà".

Sei consapevole che si parla ottimamente della tua Inter anche all'estero?

"Fa piacere, ho la fortuna di avere degli ottimi giocatori a disposizione che seguono me e il mio staff molto bene. Io non penso che l'Inter abbia giocato bene solo quest'anno, anche tre anni fa era così. Al primo anno ci dicevano che eravamo da primi 4 posti, poi dopo 4 mesi che eravamo ingiocabili... Quest'anno è qualcosa di clamoroso vincere 26 partite su 31. Abbiamo un grandissimo seguito dei tifosi che ci spingono sempre, sembrava di essere a San Siro".

Come ti senti quando sei costretto a fare giocare Frattesi solo 10'?

"Sarebbe riduttivo parlare solo di Frattesi. Ho tanti giocatori che restano fuori, ma gli allenatori devono prendere tante decisioni. Davide è stato per noi importantissimo, si è calato perfettamente nel gruppo. Morde il freno, ma ha trovato dei giocatori che mi mettono in difficoltà. Sa che ha fatto gol importantissimi, penso a quello col Verona in un momento delicato. Ha sempre fatto ottimi ingressi, sono molto contento di lui e non solo. Stiamo facendo qualcosa di importante, ma mancano ancora 40 giorni alla fine".

Abbiamo visto esultare l'Inter dopo il gol del 2-1 di stasera quasi come fosse un trofeo, quanta voglia avete di vincere lo scudetto nel derby?

"Fa piacere, è una vittoria che volevamo a tutti i costi. Non penso sia un'esultanza di un trofeo, ma per una partita importante che ci proietta a quello che vogliamo ottenere. Mancano 8 punti per la matematica, dobbiamo mantenere alta la concentrazione".

Ha visto Cagliari-Atalanta?

"Assolitamente sì, eravamo arrivati a Udine da poco, la rivedremo a livello tattico con i tecnici. Il Cagliari ha battuto un avversario di valore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!