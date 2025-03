Espulso prima di poter tirare in campo l'urlo liberatorio per la vittoria dell'Inter, che prima domina e poi rischia di farsi riprendere dall'Udinese del finale. Simone Inzaghi si presenta a DAZN per analizzare il 2-1 di San Siro: "Napoli-Milan? Voglio vedere anche mia moglie e i miei figli a casa", la battuta del tecnico piacentino a inizio intervista.

L'espulsione l'hai presa per ridare l'energia alla squadra? Che partita è stata?

"Primo tempo splendido, avremmo meritato di fare più di due gol. Nella ripresa non abbiamo approcciato benissimo ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla. Poi abbiamo perso lucidità, abbiamo smesso di giocare, e in queste partite si rischia sempre. L'Udinese sta facendo un ottimo campionato. Per quanto riguarda la mia espulsione, ho sbagliato e ho chiesto scusa. Il fallo su Correa mi sembrava netto, dopodiché dal corner successivo abbiamo rischiato il 2-2, è stato bravo Sommer. A volte l'adrenalina gioca brutti scherzi, purtroppo non sarà in panchina domenica a fianco della squadra".

Come arriva l'Inter ai prossimi impegni? Cosa si aspetta dai giocatori che sono fuori?

"Siamo in difficoltà, inutile nasconderlo. Frattesi e Arnautovic hanno preso dei colpi e non potevano continuare, Dimarco e Darmian rientravano da lunghi infortuni. C'era il rischio di qualche ricaduta, l'unico che poteva poteva continuare era Calhanoglu ma aveva giocato due partite intere con la Turchia. In più mercoledì, in Coppa Italia, avremo Asllani squalificato. De Vrij non era disponibile anche se era in panchina. poi gli altri indisponibili li conoscete. Andiamo avanti pensando possano darci una mano".

Arnautovic ci ha detto che era stanco morto...

"Beh, sicuramente ha fatto molto bene. Ma io parlo di tutta la squadra, abbiamo giocato tecnicamente benissimo. La vittoria è importante, ma c'è ancora tanto da pedalare".

Il Triplete è diventato un obiettivo su quattro fronti col Mondiale per Club?

"Mi era stata chiesta questa cosa, parlavo delle competizioni in cui siamo ancora in corsa e mi ero dimenticato il Mondiale per Club perché sarà a fine campionato ma riguarda sempre questa stagione".