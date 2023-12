Simone Inzaghi non anticiperà a parole i temi di Inter-Udinese, gara in programma a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri, infatti, non interverrà nella classica conferenza stampa della vigilia per rispondere alle domande dei giornalisti né si soffermerà ai microfoni della TV del club. L'ex Lazio tornerà a parlare a margine della sfida contro i friulani di domani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!