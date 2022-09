Dopo le 70mila presenze contro Spezia e Cremonese, San Siro sarà praticamente tutto esaurito anche per il match casalingo che metterà di fronte l'Inter al Torino. Rimangono in vendita gli ultimi tagliandi per il terzo anello rosso, settore dove è possibile assicurarsi un posto a soli euro per i minori di 16 anni accompagnati da un adulto. I biglietti - infroma il club milanese - sono in vendita sul sito ufficiale inter.it/tickets, il canale di vendita scelto ormai dalla quasi totalità dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e vista 3D del campo da ogni seduta. Sono, inoltre, attivi gli sportelli biglietteria presso l’Inter Store Milano (aperto da giovedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato), allo stadio San Siro (ingresso 14 - aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45) e negli oltre 1.000 punti vendita della rete Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita.