Lo scarso minutaggio che Simone Inzaghi sta concedendo a Kristjan Asllani nei suoi primi mesi di Inter non sorprende più di tanto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, club che ha lanciato il centrocampista albanese nel grande calcio: "'L'ha provato tanto in estate (nelle amichevoli ndr), ma in questo momento ci sono giocatori più abituati a indossare la maglia dell'Inter - ha detto a Sky Sport -. Credo che le scelte del tecnico siano legate a meccanismi di gestione di un gruppo importante. Kristjan è così forte e vecchio di testa che diventerà protagonista".