Questa volta, l'Inter ci ha impiegato due minuti in meno rispetto ai famosi sette citati da Stefano Pioli nel derby di Champions di andata: sono bastati infatti cinque minuti ai nerazzurri per aprire la scatola rossonera, grazie ad una palla non ben calciata da Federico Dimarco che però è diventata un assist per Henrikh Mkhitaryan che da lì non poteva sbagliare. Il vantaggio precoce aiuta l'Inter, che non soffre la riorganizzazione milanista, anzi lascia sfogare gli avversari procedendo a folate, come da predilezione in queste circostanze. Basta poi un rapido cambio di fronte nel momento forse di maggior pressione milanista per trovare il raddoppio con la seconda realizzazione consecutiva di Marcus Thuram, un diagonale implacabile che non lascia scampo a Mike Maignan. Vantaggio nerazzurro al riposo più che legittimo.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!