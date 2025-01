Il 2025 dell'Inter si apre come si era chiuso il 2024: con una vittoria. Questa volta non si tratta di campionato e non si gioca in Italia, ma la musica non cambia: all'Al-Awwal Park Stadium di Riad i nerazzurri battono 2-0 l'Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana e strappano il pass per la finalissima, dove attendono la vincente di Juventus-Milan. L'MVP indiscusso viene da Rotterdam, di nome fa Denzel e di cognome Dumfries: il 2 nerazzurro fa due gol da copertina (rovesciata e sberla da fuori area) e permette all'Inter di giocarsi un altro trofeo in Arabia.

Inzaghi conferma lo stesso undici che ha chiuso il 2024 con la vittoria di Cagliari: Sommer tra i pali, Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa e Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne; Calhanoglu è invece il solito regista affiancato da Barella e Mkhitaryan, mentre in attacco ci sono ovviamente Thuram e Lautaro. Gasperini sorprende e lascia in panchina De Ketelaere e Lookman, affidandosi a Samardzic e Brescianini alle spalle di Zaniolo con il ritorno in mediana di Scalvini. L'Inter parte con il piede sull'acceleratore e fa la partita, alzando subito i ritmi contro un'Atalanta che ha invece la priorità di intasare gli spazi: neanche un minuto di gioco e dalla sgasata di Thuram arriva la prima occasione del match, con l'appoggio di Lautaro e il tiro di Mkhitaryan che porta al salvataggio di Zappacosta. Poco dopo Carnesecchi è miracoloso su Lautaro, mentre Scalvini disturba Bisseck in maniera decisiva sul corner seguente e poi cestina una grande chance a due passi da Sommer. Il protagonista della prima parte di gara è però il portiere dell'Atalanta, decisivo con la doppia parata su Lautaro (che poco dopo spara sul fondo) e Dimarco che tiene a galla la Dea. Inzaghi è soddisfatto per il gioco ma allo stesso tempo nervoso per le tante occasioni non concretizzate. E non si può non dargli ragione. I bergamaschi si riaffacciano in avanti con Zappacosta, Lautaro non sfrutta l'ennesima palla-gol personale del match e Dumfries (sbilanciato da Ruggeri) non riesce a concretizzare da ottima posizione. Dopo 45' resiste lo 0-0, anche se l'Inter avrebbe meritato il vantaggio.

All'intervallo Inzaghi trattiene Thuram in via precauzionale per un leggero affaticamento all'adduttore sinistro e butta nella mischia Taremi. E la gara finalmente si sblocca quando il cronometro segna il 49': Calhanoglu la mette in mezzo da calcio d'angolo, Bisseck si traveste da torre e Dumfries decide di farlo non banale, con la splendida rovesciata che buca Carnesacchi e porta in vantaggio l'Inter. Cinque giri di orologio dopo Gasperini si affida all'artiglieria pesante: dentro Ederson, Lookman e De Ketelaere, fuori Ruggeri, Zaniolo e Samardzic. Una mossa che serve ad alzare il baricentro della Dea, che però lascia praterie che rendono l'Inter letale. La ripartenza del 61' è da manuale del calcio: il 'dai e vai' parte con Barella, prosegue con Dimarco, coinvolge Taremi e si conclude con Dumfries, che con una sassata da fuori area spacca la traversa ma soprattutto il match. Inzaghi concede riposo a Bastoni e Calhanoglu inserendo Carlos Augusto e Asllani, Gasperini lancia il giovane Palestra e richiama in panchina Kossounou. L'Inter è in pieno controllo e dimostra di essere superiore con maturità, sfiorando anche il tris con Bisseck e soprattutto con Lautaro, ipnotizzato ancora una volta da Carnesecchi. Un errore pesante che rischia di dare morale alla Dea, che al 71' accorcia (solo per qualche minuto) le distanze: Carlos Augusto salva con un miracolo su De Ketelaere, poi nella mischia in area Ederson calcia e trova la rete del 2-1, annullata dopo un lungo check col VAR per fuorigioco di CDK. Intanto Darmian prende il posto di Dimarco (con Bisseck che si sposta a sinistra e Carlos Augusto che si alza a fare il quinto), mentre Frattesi dà fiato a Barella. Sul finale Sommer alza il voto in pagella con una doppia parata felina sui tentativi ravvicinati di Djimsiti e Lookman, mentre Lautaro cerca ancora una volta il gol ma non lo trova. La cosa importante, però, è che l'Inter ha trovato la finale. Appuntamento al 6 gennaio Al-Awwal Park Stadium di Riad.

