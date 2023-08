Stando a quanto riporta Sport1, nei prossimi giorni, Benjamin Pavard e il suo entourage continueranno a spingere per il trasferimento all'Inter. L'accordo è possibile, a patto che i nerazzurri migliorino la loro offerta economica andando incontro alla richiesta della controparte che chiede 35 milioni di euro, bonus compresi. Da par suo, aggiungono i colleghi tedeschi, il difensore francese è infastidito dal Bayern perché l'ok verbale alla sua cessione lo aveva dato lo scorso maggio Hasan Salihamidzic, che però non fa più parte della società.