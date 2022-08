Alexis Sanchez ha scelto: giocherà per l'Olympique Marsiglia, non per il Galatasaray che pure aveva tentato di convincerlo facendo leva sullo 'sponsor' Hakan Calhanoglu. Il giorno dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l'Inter, l'attaccante cileno ha trovato l'accordo con i francesi sulla base di un contratto annuale più opzione per il 2023-24. Il Niño Maravilla sbarcherà stasera all'aeroporto di Marignane, muovendo i suoi primi passi da giocatore dell'OM, circondato dall'affetto dei nuovi tifosi.