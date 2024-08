Piovono conferme rispetto all'addio prematuro al River Plate di Franco Carboni, pronto a rescindere il contratto che lo lega ai Millonarios fare ritorno in Italia per trasferirsi al Venezia per un anno. Stando a quanto riportato da Cesar Merlo, giornalista di Tyc Sports, resta da definire la formula del passaggio del classe 2003 ai lagunari: sarà prestito secco o con diritto di riscatto.

🚨Después de rescindir con River, Franco Carboni jugará en el Venezia de la Serie A.

*️⃣Inter, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año. Resta definir si es con o sin opción de compra. pic.twitter.com/baYq7N6WMQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2024