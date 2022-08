Intervista a Ciro Immobile sulla piattaforma DAZN . Il centravanti laziale parla a pochi giorni dal match con l'Inter anche con qualche riferimento al recente passato: "Durante Lazio-Parma ho avuto una discussione con Inzaghi . Con il Parma ho fatto un errore io. Dopo la sostituzione ho sbraitato un pochino perché avevo troppa voglia di giocare. Poi nelle settimane dopo il mister mi ha detto che non se lo aspettava da me, c'era rimasto un po' male. Poi l'abbraccio con il Genoa", ricorda Immobile.

Sul confronto con i nerazzurri: "Lazio-Inter è sempre una sfida particolare per noi e per i tifosi visto il gemellaggio e cosa è successo nelle partite negli ultimi tempi. Tra il gol di Vecino, quello di Felipe l'anno scorso. Da quando il mister è andato lì è ancora più bello sfidare il nostro passato. Tutti hanno quella motivazione in più".

Sui bomber della A: "Lukaku? Credo che abbia parecchia rabbia dentro. Dico segnerà dai 20 ai 25 gol. Lautaro? O li fa uno o li fa l'altro. Secondo me dai 13 ai 18. Vlahovic più di 20 sicuro, li ha nelle corde. Tra Giroud, Origi e Rebic 35 gol li fanno. Jovic? Non più di 15. Osimhen?". È un attaccante che mi piace molto, voglio dire un numero preciso: secondo me fa 19 gol. La coppia Zapata-Muriel tra i 25 e i 30 tutti e due insieme. Abraham? Se anche quest'anno fa gli stessi gol dell'anno scorso si può parlare già di un bomber che ha fatto tanti gol per due stagioni consecutive. Credo dai 15 ai 20. Immobile? Per ora sto a uno".