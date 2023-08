Dal proprio profilo Instagram, Carlos Augusto ha voluto mandare un messaggio al Monza, il suo ormai ex club che ha salutato ufficialmente oggi per tentare l'avventura con l'Inter: "Tre anni di emozioni. Tre anni in cui siamo cresciuti insieme. Inizialmente voglio ringraziare il dottor Galliani perché mi ha fatto sentire parte di una bellissima famiglia. Grazie a tutti coloro che sono il Monza. Chi lavora tutti i giorni a Monzello, i miei compagni, gli allenatori, chi mi ha dato qualcosa lungo questo fantastico viaggio. Grazie ai tifosi per esserci SEMPRE stati. Ma soprattutto grazie al Presidente Berlusconi per aver permesso questa favola. Eternamente grato. Sarò sempre uno di voi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!