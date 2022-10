Ancora un gesto di protesta da parte della Curva Nord dell'Inter che, sulla stessa linea di quanto deciso in merito alla trasferta di Torino, non prenderà parte alla partita fuori casa tra Fiorentina e Inter al Franchi in programma per questa sera: "Purtroppo oggi è andata in scena un'ennesima vigliaccata. Ci era stato promesso che 140 biglietti mancanti per la partita di stasera sarebbero stati recuperati dal settore cuscinetto di fianco al settore ospiti. Il questore di Firenze ha però deciso di negarceli. Per questo motivo la Curva Nord ha deciso di non andare a Firenze" si legge nel comunicato diramato tramite social.