Napoli-Juventus si avvicina e la mente va anche a Gonzalo Higuain, doppio ex che conserva il record di gol in Serie A con Immobile (36 reti). Con Lautaro Martinez che sogna il sorpasso: "Se dovesse superarlo sarei felice perché è argentino e ciò che sta facendo è straordinario - dice a La Gazzetta dello Sport Nicolas Higuain, il fratello del Pipita -, però ai tempi di Gonzalo non c’era il Var. Ricordo che in una trasferta a Roma non gli assegnarono un gol regolare".

Vedrà Napoli-Juventus?

"Certo, sono due squadre che ci hanno dato tanto. Ho ricordi stupendi, tutto il mondo sa come sono andate le cose".

Un anno fa il 5-1 del Napoli alla Juventus. C’è stato lo scudetto, poi cos’è successo?

"È stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità. Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione".

