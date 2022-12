E' impossibile definire con certezza le tempistiche del rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. Che, stuzzicato inevitabilmente dai cronisti sull'argomento durante il ritiro del Milan a Dubai, ha preferito non sbilanciarsi: "Non c’è un calendario stabilito per il rientro: sono esperto di gestione degli infortuni, sbaglierei a fissare una data precisa - le parole delle svedese riportate da Gazzetta.it -. Fosse per la voglia, sarei stato titolare alla prima di campionato. Ma non ragiono più così: quando sarà pronto, giocherò. Non posso andare in campo solo perché mi chiamo Ibrahimovic e magari passare una partita a camminare. Se ci sono, devo incidere: altrimenti meglio panchina o tribuna".

Qualcuno ha indicato nel 18 gennaio, finale di italiana Supercoppa con l'Inter, il giorno giusto per il grande ritorno dello svedese per un remake dello scontro tra pesi massimi con Lukaku: "Spero di essere in campo ma chissà... Lukaku? Niente da dirgli, spero stia bene e che possa esserci. Lo stesso augurio che mi faccio io. Per il resto penso a me, mica agli altri: loro devono aver paura".