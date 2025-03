Dopo il primo allenamento andato in scena nella giornata di ieri, con solo 13 calciatori, Lionel Scaloni ha accolto oggi il resto dei convocati chiamati a rassegna per la doppia sfida valida per le Qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026 contro Uruguay e Brasile. Tra i neo arrivati nel ritiro dell'Albiceleste c'è anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez che ha presentato in conferenza stampa, al fianco di Scaloni, l'amichevole di sabato prossimo che l'Argentina disputerà contro l'U20 per aiutare le vittime di Bahia Blanca.

In vista della sfida contro la Celeste, in programma per il 22 marzo, il Toro Martinez è uno dei candidati a rappresentare la Seleccion in campo dal primo minuto. L'assenza di Lionel Messi costringe Scaloni ad alcune scelte forzate, tra le quali rientra certamente il capitano dell'Inter. Di seguito la probabile formazione dell'Argentina con l'Uruguay.

PROBABILE ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!