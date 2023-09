Arrivata ieri a La Paz, a 3.625 metri di quota, l'Argentina si è allenata nel pomeriggio presso il campo 'The Strongest' per appena un'ora e dieci minuti agli ordini del ct Lionel Scaloni, che non ha ancora deciso l'undici titolare da mandare in campo contro la Bolivia per la seconda gara del girone di qualificazione al Mondiale 2026. I punti di domanda sono soprattutto in attacco, dove è in dubbio la presenza di Lionel Messi, che ovviamente condiziona l'allenatore campione del mondo nella composizione del tridente.

Secondo Tyc Sports, in questo scenario, non è esclusa l'opzione del doppio nove, con Lautaro Martinez e Julian Alvarez in campo assieme.