C'è grande interesse in Sudamerica attorno a Facundo Colidio, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter reduce dall'anno e mezzo in prestito al Tigre. Dopo la mossa dei messicani del Toluca, secondo Tyc Sports, infatti, si sono fatti avanti Boca Juniors e Corinthians con un'offerta formale recapitata ai nerazzurri, che invece non hanno ricevuto segnali ufficiali dal River Plate, l'altro club in corsa per il 23enne di Rafaela, che non ha ancora deciso il suo futuro.

Secondo i colleghi argentini, in particolare, gli Xeneizes avrebbero raggiunto l'accordo con la società milanese per una cifra vicina ai 5 milioni di dollari e la garanzia di una piccola percentuale in caso di rivendita.