Mehdi Taremi è tornato dalla Coppa d'Asia senza riuscire a trovare più spazio nel Porto. Dopo la notizia delle visite mediche con l'Inter, poi cancellate, è tornato in Portogallo e ha giocato 32' nel ritorno degli ottavi di Champions contro l'Arsenal. Altri 22 in campionato contro l'Arouca, poi una panchina contro il CF Estrela e otto non convocazioni.

Inizialmente, spiega Tuttosport, per un problema a un adduttore. Poi per scelta tecnica. Nonostante le dichiarazioni su Conceicao che dice ancora di voler puntare su di lui se e quando starà bene, in molti ci vedono una punizione per aver deciso di non restare in Portogallo. All'Inter punterà ad essere un co-titolare dando respiro alla ThuLa, a differenza di quanto avvenuto con Sanchez e Arnautovic.