Le voci emerse nelle scorse ore trovano conferma su Tuttosport oggi in edicola: dopo aver arricchito il proprio campionato con decine e decine di giocatori importanti, ora l'Arabia Saudita pensa al management. I vertici della Saudi League sarebbero infatti interessati a fare una proposta di lavoro ad Alessandro Antonello, CFO dell'Inter. Notizia che arriva dopo l'annuncio del trasferimento di Guido Fienga, ex Roma, all'Al-Nassr. Antonello non sembra però intenzionato a lasciare l’Inter per intraprendere questa nuova avventura.