Non solo Antonio Conte, per la panchina dell'Inter. Si fanno tanti nomi guardando al futuro dei nerazzurri e uno di questi è Roberto De Zerbi, anche se come scrive oggi Tuttosport il tecnico del Brighton "ha solleticato in maniera trasversale le fantasie delle nostre grandi" e oggi è un candidato possibile anche per la panchina della Lazio, se dovesse andare via Sarri. L'ostacolo è una clausola rescissoria da 13 milioni inserita al momento del contratto dal club inglese.