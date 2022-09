Ufficialmente Suning cerca un socio, non un acquirente per la maggioranza, ma intanto "gli uomini incaricati da Ranadivé (il cui nome era emerso pure tra i potenziali partner di RedBird per il Milan) hanno iniziato a studiare il dossier nerazzurro attraverso il teaser della banca d’affari". Primo ostacolo: la valutazione da 1,2 miliardi di euro. Sotto tale cifra l'investimento per il colosso cinese sarebbe in perdita, visto quanto messo nel club finora. In assenza di tale cifra, il mandato a Goldman Sachs è trovare un socio, cercando nel frattempo di capire se con Oaktree potrà essere rinegoziato il prestito in scadenza nel 2024, visto che gli americani non sono interessati ad acquistare l'Inter e sembrerebbero aperti all'ipotesi di un nuovo termine.