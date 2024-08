Piotr Zielinski e Marko Arnautovic conosceranno oggi l'esito delle proprie condizioni fisiche. In casa nerazzurra, si legge su Tuttosport, si spera che per entrambi si tratti solo di un forte affaticamento, in caso contrario rischierebbero entrambi di saltare la prima di campionato il 17 agosto contro il Genoa.

Durante l'amichevole a Pisa, a molti non è sfuggito che Arnautovic si era toccato la coscia e poi la caviglia (a seguito di un colpo subito) nel corso dell'amichevole. Sabato scorso aveva svolto soltanto lavoro personalizzato e ora si aspettano notizie dagli accertamenti. In compenso ieri è tornato in gruppo Asllani, che dovrebbe tornare oggi in gruppo dopo aver lavorato ieri a parte.