A meno di sorprese, in casa Inter non sono previsti interventi durante il mercato di gennaio per quanto riguarda l'attacco. Tuttavia, precisa Tuttosport nell'articolo in cui viene evidenziato il fatto che la coperta davanti è tornata corta per l'infortunio di Sanchez, un punto definitivo verrà fatto dopo la Supercoppa in terra araba.

Il discorso è diverso rispetto al sostituto di Juan Cuadrado, dopo che si è deciso che il colombiano deve andare sotto i ferri per risolvere in maniera definitiva il problema al tendine d'Achille. L’idea che sta prendendo forza in Viale della Liberazione, conferma il quotidiano torinese, è quella di puntare su un esterno puro che salti l’uomo, quindi non su Tiago Djalò, che è un “braccetto” e non sarebbe pronto all'uso perché fermo per infortunio da marzo: le preferenze di Ausilio e Baccin vanno su Tajon Buchanan, già accostato al club milanese l'anno scorso. Il canadese ha un contratto in scadenza nel 2025 e con il Bruges i dirigenti interisti proveranno a ripetere l’operazione fatta a suo tempo con l’Atalanta per Gosens (prestito con obbligo a determinate condizioni). Nel caso in cui l'assalto fallisse, allora si punterebbe su un piano B con un prestito per tappare il buco.

