Inter e Torino dovranno riunirsi attorno a un tavolo per parlare del futuro di Valentino Lazaro, oggi in granata in prestito gratuito. Come spiega oggi Tuttosport, sia l’esterno che Miranchuk (altro calciatore in prestito al Toro) "hanno i contratti in scadenza già nel 2024 con le rispettive società di appartenenza. E i rapporti di Cairo con i vertici di Inter e Atalanta sono particolarmente buoni. Già a gennaio verranno intavolate le prime trattative introduttive, volte a ridiscutere il prezzo dei due diritti di riscatto (per ridurre le cifre e pianificare le rate pluriennali)".