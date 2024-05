Tuttosport poggia su una serie di dati per parlare del rendimento di Lautaro Martinez in relazione alle richieste fatte dal suo procuratore per un aumento d'ingaggio. In primis nell'articolo odierno si parla dell'atteggiamento di Camaño, agente del ragazzo, che all'Inter giudicano inspiegabile considerando quanto avvenuto nell'incontro di Madrid, dove la fumata bianca sembrata vicina, e l'attuale pessimismo.

Presto ci sarà un nuovo incontro, ma non si esclude nemmeno che tutto rimanga com'è, visto che il contratto dell'argentino è in scadenza nel 2026. E nemmeno l'addio è campato per aria, anche se al momento l'unico club che può esaudire certe richieste è il Paris Saint-Germain, dove lo stesso agente ha Hakimi come assistito. Nella Liga il Real Madrid non ha molti posti avendo preso Mbappé, mentre il Barcellona non ha le risorse per spendere cento milioni per il centravanti.

Da qui, anche la riflessione sui numeri: in Champions sono deficitari, altro che Haaland e Mbappé citato dal procuratore. L'attaccante del City ha segnato 18 gol e il francese 15, Lautaro è fermo a 5 e quest'anno ne ha fatti 2. Come Akanji o Pepe.