C'è un piano B qualora Bento non dovesse arrivare all'Inter. Si tratta di Josep Martinez, estremo difensore del Genoa. Ma occhio anche alla pista Di Gregorio, su cui la Juve è molto avanti ma non ha ancora chiuso. Questo il quadro delineato da Tuttosport riguardo alla situazione portieri.

Secondo il quotidiano non va scartata neppure la possibilità che possa restare Audero ma ad oggi non è la pista preferita. Il primo sulla lista è infatti Bento, costo del cartellino 20 milioni da versare all'Athletico Paranaense, ma il debutto in nazionale maggiore col Brasile non aiuta. Per questo l'Inter ha già accelerato per l'eventuale alternativa, Josep Martinez, che al Genoa ha fatto benissimo e va per i 26 anni (li compirà il 27 maggio) con un contratto in scadenza nel 2025.