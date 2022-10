Anche Tuttosport si sbilancia sul possibile ritorno di Romelu Lukaku tra i convocati di Inzaghi in vista del delicato match di Champions League in programma mercoledì pomeriggio a San Siro contro il Viktoria Plzen. In avanti la coppia titolare dovrebbe essere comunque formata da Dzeko e Lautaro, la vera sorpresa di formazione potrebbe riguardare la corsia di sinistra, con Gosens favorito su Dimarco. Dumfries torna sulla destra dopo la panchina di Firenze, mentre per Asllani comunque esserci una maglia nel match di sabato contro la Samp.