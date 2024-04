Dopo l'ufficializzazione da parte della Lega della programmazione della 34esima giornata, l’Inter giocherà contro il Torino a San Siro sabato 27 aprile alle ore 15. La gara però "potrebbe essere spostata di 24 ore in caso di sconfitta dei nerazzurri domani sera nel derby" fa sapere Tuttosport che spiega come la decisione sia stata presa "in modo da evitare che lo scudetto venga deciso con l’Inter lontana dal campo in base al risultato di Juventus-Milan programmata sabato prossimo alle 18".

Qualora il Milan dovesse vincere con l'Inter nel derby di domani, difatti, si porterebbe a -11 dai nerazzurri. Il che significherebbe che alla capolista "non basterebbe battere i granata per essere sicura del successo tricolore matematico a quattro turni dal termine. Ma sarebbe necessaria anche una mancata vittoria del Milan all’Allianz Stadium a Torino".

