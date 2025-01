L'Inter valuta le uscite e, secondo Tuttosport, tra i profili in bilico c'è anche quello di Buchanan. L'esterno canadese potrebbe chiedere di avere più spazio altrove e piace alla Roma. Il club nerazzurro sta inoltre valutando il futuro di Acerbi: il difensore, in questa stagione spesso ai box fino per infortunio, ha il contratto fino al 2026, anche se da Viale della Liberazione possono contare su una clausola per terminare l'accordo con un anno di anticipo. La stessa opzione è prevista nei contratti di Sommer, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, "però per loro non sembrano esserci nubi all'orizzonte", scrive TS.

Il prossimo 30 giugno andranno in scadenza anche Arnautovic e Correa: l'addio del Tucu è certo, mentre l'austriaco ha la stessa opzione per il rinnovo fino al 2026 che l'Inter non sembra però intenzionata ad esercitare.

