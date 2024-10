Tuttosport definisce il derby d'Italia come 'tutto un altro film' nell'analizzare i numeri significativi di Inter e Juve dell'ultimo lustro. A partire dall'età media della squadra, si nota che ora i nerazzurri sono più esperti: 29,2 anni, contro i 27,7 di cinque anni fa. Ancor più marcata la differenza in casa bianconera: dagli allora 28,4 agli appena 24,2 attuali. Una statistica che fa il paio con il valore della rosa, stando ai dati dei cartellini riportati su Transfermarkt: nel 2019/2020, l’organico a disposizione di Maurizio Sarri valeva ben 248,1 milioni di euro in più rispetto a quello tra le mani di Antonio Conte, mentre oggi la situazione si è ribaltata visto che i giocatori allenati da Simone Inzaghi 'costano' 80,3 mln di euro in più quelli di Thiago Motta. Non è dissimile il raffronto a livello di monte stipendi: la voce nei bilanci della Vecchia Signora è crollata da 259,6 ai tempi di Cristiano Ronaldo a 113,8 nell’epoca dei Next Gen, mentre quello dell’Inter è cresciuta da 116,6 a 141,7.

Numeri che hanno avuto riflessi diretti sui risultati: la Juve, oltre ad avere perso le ultime due finali giocate con i rivali storici, stasera arriva a San Siro con una una striscia aperta di quattro sfide senza vittorie.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!