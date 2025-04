Domani la Roma in campionato, mercoledì il Barcellona in Champions League. Le prossime due partite racconteranno molto sull'immediato futuro dell'Inter che intanto sorride per il recupero di Zielinski e Dumfries, da ieri in gruppo e quindi recuperati. "Ovviamente entrambi siederanno in panchina contro i giallorossi, ma l’obiettivo di Inzaghi è di mettere benzina nelle gambe di entrambi i calciatori, affinché poi l’ex Psv possa essere titolare col Barcellona e il centrocampista entrare non appena se ne dovesse presentare l’opportunità", scrive Tuttosport. Thuram tornerà invece a disposizione per la sfida contro i blaugrana.

L'undici nerazzurro di San Siro ipotizzato da TS vede Sommer in porta con Pavard, Acerbi e uno tra Carlos Augusto e Bisseck sul centro-sinistra (Bastoni è squalificato): non è infatti da escludere che il brasiliano ex Monza possa partire potrebbe anche come quinti al posto di Dimarco, con l'inserimento del tedesco in difesa e Darmian sulla corsia di destra. Barella e Frattesi (squalificato anche Mkhitaryan) affiancheranno Calhanoglu in mediana, mentre in attacco sarà ballottaggio tra Correa e Arnautovic per affiancare Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!