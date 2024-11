L'Inter non è l'unico club ad avere messo gli occhi su Nicolò Bertola, 21enne centrale dello Spezia e della nazionale Under 21. Stando a Tuttosport, il quotidiano che ha lanciato la notizia dell'interesse dei nerazzurri, sul ragazzo si sta muovendo anche il Torino, con il ds Davide Vagnati intrigato anche dalla sua situazione contrattuale. Al momento, infatti, il legame con lo Spezia è destinato a scadere il prossimo 30 giugno visto che Bertola, secondo TS, avrebbe già detto tre volte di no all’ennesima offerta di rinnovo formulata dalla società ligure: 400mila euro per quattro anni (ora il giocatore ne percepisce 130 mila), con innalzamento a 50 mila in caso di promozione in A, più bonus importanti. Inoltre, i dirigenti, su indicazione degli agenti Tinti e Montipò, hanno deciso di abbassare la clausola di uscita da 4,5 a 2,5 milioni di euro. Mosse che non hanno convinto la controparte e hanno aperto gli spiragli a un addio.

Come detto in precedenza, l'Inter sta monitorando la situazione, anche forte dei rapporti con lo Spezia, a cui ha prestato per il secondo anno di fila Francesco Pio Esposito. Il club milanese, svela Tuttosport, avrebbe anche due contropartite tecniche da inserire nell’operazione, delle quali pare avrebbero già parlato Ausilio, Baccin e Melissano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!