Una umanissima reazione, la definisce Tuttosport. Quella di Francesco Acerbi, che rivolgendosi agli ultras romanisti ha mostrato il dito medio dopo che dal settore dell'Olimpico arrivavano cori come "Devi morire". Comunque un brutto gesto, ma l'Inter non lo multerà.

In compenso, come noto da ieri, ci sarà un'indagine della Procura Federale e il giocatore verrà ascoltato nei prossimi giorni. C'è un precedente, quello di Nicolo Zaniolo: fece un gestaccio ai tifosi laziali nel derby del 26 settembre 2021 e venne multato per diecimila euro. Solo nel caso in cui non dovesse patteggiare ci sarebbe il rischio di una squalifica.

Intanto oggi se ne saprà di più sulle sue condizioni fisiche: il rischio, dopo il problema al polpaccio accusato all'Olimpico, è di non averlo con l'Atletico Madrid.

