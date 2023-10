L’Inter vince, meritatamente, il secondo turno di Champions League, il primo casalingo, contro il Benfica con un risultato che sta persino stretto per quanto visto in campo, soprattutto nel secondo tempo. L’1-0 finale non rende giustizia allo sforzo prodotto dalla squadra nerazzurra e alle occasioni da gol create, ma ora la difesa, ora un Trubin insuperabile, e dove arrivano lui ci pensano i legni, hanno fatto sì che il risultato restasse pericolosamente in bilico fino alla fine.

Dopo un primo tempo giocato a viso aperto da ambo le parti, con 4-5 occasioni sprecate dall’Inter e due salvataggi di Sommer, nel secondo tempo l’Inter scende in campo decisa a far sua la partita e produce il massimo sforzo offensivo. Intorno al 50’ Dumfries di testa sfiora il gol. Al 55’ Lautaro colpisce la traversa con uno spettacolare esterno destro, riprende Dimarco che si fa parare il tiro, cross sul secondo palo dove Thuram anticipa Dumfries e in sforbiciata colpisce il muro portoghese. Ancora Lautaro al 60’ guida l’offensiva ma si fa ingolosire dal tiro e non vede Dimarco solo a sinistra. Un minuto dopo Inter ancora sfortunata con Lautaro che servito di tacco da Thuram colpisce il palo. Al 62’ la pressione produce finalmente il tanto sperato gol con Thuram servito ottimamente da Dumfries dalla destra, ma fantastico l’innesco del laterale da parte di Barella: il Var conferma la posizione regolare dell’olandese. E la pressione continua, Mkhitaryan fa tutto bene poi spara fuori a Benfica annichilito. Va in gol anche Dimarco ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 73’ Lautaro ruba palla alla difesa, si invola in area, salta il portiere ma viene murato al momento del tiro, così come un minuto dopo si vede negare la gioia del gol da Trubin. Uno a zero che a questo punto sta anche stretto all’Inter. Gol che non arriva neanche all’87’ quando Mkhitaryan fa tutto bene, se ne va sulla destra, appoggia a Lautaro che spara a rete a botta sicura trovando i piedi di Trubin. Benfica che non si è praticamente visto quasi mai nella ripresa.

Quello che contava, comunque, erano i tre punti e sono arrivati: ora la classifica recita Inter e Real Sociedad appaiate a 4 punti.