Interessante analisi fatta da Transfermarkt sulle squadre di Serie A. Il portale ha stilato una classifica in base alla differenza tra il costo della rosa e l’attuale valore. L’Inter è la squadra che ha aumentato di più il suo valore, con un saldo di 360 milioni in più. 17esimo posto, invece, per la Juventus che aumenta il suo valore di soli 39 milioni.

Dopo l’Inter ben posizionate Atalanta e Milan, rispettivamente seconda e terza con +266 milioni e +185 milioni di euro.