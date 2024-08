Anthony Martial è stato nuovamente proposto nelle scorse settimane a Inter e Juventus. Ne scrive oggi Tuttomercatoweb.com, secondo cui l'ingaggio dell'attaccante risulta però troppo alto. Sul giocatore c'è anche il Como.

All'Inter, si legge, basterebbe cedere Correa e Arnautovic per avere il "tesoretto" per puntare sul francese, ma il vero problema è che lo stipendio (5 milioni a stagione) del giocatore è molto alto per quella che comunque, dati delle ultime stagioni alla mano, sarebbe una scommessa.

