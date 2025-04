Una vittoria ad altissima tensione, che ha lasciato anche qualche postumo velenoso. Non è sereno, a quanto pare, il clima in casa Barcellona dopo il successo arrivato dopo una rimonta clamorosa ai danni del Celta, un 4-3 suggellato dal rigore di Raphinha al 98esimo. Vittoria che non basta a placare gli animi, anzi, secondo il quotidiano Sport, tre giocatori della rosa catalana sono arrivati alla resa dei conti contro il tecnico Hansi Flick: Ferrán Torres, Ansu Fati e Héctor Fort hanno espresso pubblicamente il loro disappunto per non aver giocato o per essere stati sostituiti, rendendo la gestione dello spogliatoio sempre più complicata nel tratto finale della stagione. Fort, in particolare, si è rifiutato di abbracciare l'allenatore a fine partita, col tecnico tedesco che gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio vedendo il gesto.

Ma la situazione peggiore sembra essere quella di Ansu Fati, che ha dato un calcio al refrigeratore dalla panchina e gettò il suo fratino a terra davanti allo staff tecnico, furioso per aver trascorso l'intero secondo tempo senza avere avuto alcuna opportunità. Il rapporto tra Ansu e Flick è molto teso. E questo perché l'entourage del giocatore ritiene che l'allenatore non si sia comportato bene con lui. Si sentono presi in giro fin dall'inizio della stagione e non capiscono perché il giovane giocatore sia stato pubblicamente smascherato, insinuando che non si stava allenando correttamente. La rabbia è enorme perché Ansu si sente bene fisicamente e crede che l'allenatore non gli darà opportunità. Il giocatore potrebbe quindi dare la priorità alla risoluzione senza lasciare un solo euro al Barcellona, ​​e il club, in tal senso, non è disposto a farlo.

