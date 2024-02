Nuovi retroscena svelati quest'oggi dalla rivista Der Spiegel rilanciano la cortina di tensione in casa Bayern Monaco in merito all'addio di Benjamin Pavard. Nello specifico, il difensore francese arrivato all'Inter in estate ha rappresentato il 'pomo della discordia' tra il tecnico Thomas Tuchel e il centrocampista Leon Goretzka: qualche mese fa, proprio Goretzka avrebbe chiesto udienza al mister facendogli notare l'insoddisfazione di Pavard. La reazione di Tuchel, secondo la ricostruzione, è stata alquanto piccata: il mister, replicando a Goretzka, ha infatti affermato che le grandi squadre hanno bisogno di leader in grado di risolvere le tensioni in modo autonomo invece di lamentarsene, accusando in sostanza Goretzka di poca personalità nella capacità di gestire i conflitti interni.

Pavard poi ha reso esplicito il suo desiderio di andare via in estate, con l'Inter che ha mosso subito i primi passi. Tuttavia, si legge, le trattative si sono trascinate e nel corso delle settimane si è sviluppato una vera e propria farsa. Che però ha avuto il lieto fine per il giocatore, che ora è uno dei beniamini di nome e di fatto della tifoseria nerazzurra e al Bayern ha lasciato solo il rimorso.

