In vista della prossima stagione, riflessioni su Lukaku, il cui apporto finora è stato nullo. Il belga dovrà guadagnarsi la conferma, c'è già un accordo di massima per rinnovare il prestito ma in Viale della Liberazione vogliono essere sicuri che l'investimento sia ben fatto. Perplessità su Joaquin Correa, mentre non si esclude che a Edin Dzeko possa essere offerto il rinnovo dopo la risoluzione della situazione di Milan Skriniar.