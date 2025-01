Davide Frattesi continua ad essere il centro gravitazionale del mercato dell'Inter. Anche se proprio l'Inter è l'unica che non sembra scricchiolare dinnanzi alla decisione presa in merito al futuro del centrocampista romano: Davide non è in vendita, non a gennaio almeno. E qualora non fosse già chiara la linea disegnata e illustrata ai colleghi di Roma che stanno tentando un escamotage per arrivare al classe '99, Marotta ribadisce la posizione nerazzurra e addirittura rincara la dose e il prezzo del cartellino per le pretese avanzate dal Napoli.

Il club partenopeo è difatti più che interessato all'ex Sassuolo come spiega Sportmediaset, ma come già sottolineato da Viale della Liberazione non c'è il ben che minimo interesse di cedere il giocatore, tantomeno farlo ad una diretta concorrente. Motivo per il quale la dirigenza e la proprietà nerazzurra alzano il tiro e la richiesta per Frattesi fatta agli azzurri è il doppio di quanto stabilito fino a questo momento: se Antonio Conte vorrà Frattesi a gennaio, De Laurentiis dovrà sborsare 80 milioni.

