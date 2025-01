Inter-Empoli si avvicina e Inzaghi pensa ad una novità di formazione in mezzo al campo, dove mancherà ancora l'infortunato Calhanoglu. L'ultima tentazione del tecnico nerazzurro - riferisce SportMediaset - è di rilanciare Zielinski nel ruolo di play davanti alla difesa, con ai suoi lati l'intoccabile Barella e il recuperato Mkhitaryan, pronto ad una maglia dall'inizio. Panchina dal sapore di bocciatura per Asllani, deludente nel 2-2 contro il Bologna, mentre resta ancora in bilico la convocazione di Frattesi per un affaticamento muscolare.



