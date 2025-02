Posta l'assenza certa di Yann Sommer che consegna al Pepo Martinez l'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter, Simone Inzaghi è in via di risoluzione degli ultimi dubbi di formazione prima del match di stasera contro il Genoa.

I campioni d'Italia ospiteranno nel posticipo del saturday night il Genoa di Vieira, squadra che i nerazzurri dovranno osteggiare e fermare partendo dal grande ex del match, l'estremo difensore spagnolo prelevato lo scorso anno proprio dal Grifone. A protezione di Pepo ci saranno i tre visti a Torino ovvero Pavard, Acerbi e Bastoni, alle spalle del quintetto di centrocampo che secondo la bozza di formazione diramata da Sky Sport vedrà protagonista Kristjan Asllani, sempre più verso la titolarità a scapito di Hakan Calhanoglu che partirà dalla panchina, e unico cambio di reparto rispetto all'ultima sfida di campionato giocata all'Allianz Stadium.

Altro cambio di formazione rispetto all'undici schierato contro la Juventus previsto in attacco: si viaggia verso la conferma dal primo minuto di Joaquin Correa che affiancherà il connazionale capitan Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.

